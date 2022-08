Juventus, pressing su Milenkovic. Inter-Sanchez, ancora nessun accordo. Sassuolo, Raspadori vuole il Napoli

In attesa di dare l’assalto a Paredes, serve l’addio di Arthur con destinazione il Valencia di Rino Gattuso, la Juventus vira decisa su Milenkovic. Quello del serbo della Fiorentina sarebbe un acquisto importante, vista la cessione di Rugani al Galatasaray, che prenderebbe in contropiede ancora una volta l’Inter, come accaduto con Bremer qualche settimana fa. Il mercato dei nerazzurri è in una fase di stallo (il club è anche impegnato con alcuni problemi riguardanti il main sponsor Digitalbits, che non sta pagando alcune rate concordate e la cosa potrebbe ovviamente diventare un serio problema). Si pensa alle cessioni: Pinamonti è conteso da Atalanta e Sassuolo, l’agente di Sanchez ha incontrato Piero Ausilio ma non c’è ancora l’accordo per la risoluzione del contratto (poi andrà al Marsiglia) e Casadei è sempre nel mirino del Chelsea.

I Blues insistono sul giovane talento, ma in viale Liberazione pretendono 20-22 milioni di euro. Così come non abbassano le pretese per Dumfries (ci sono i londinesi e il Manchester United) e Skriniar (il Psg monitora). Perso definitivamente Renato Sanches, il Milan cerca di andare in pressing su Diallo per la difesa (Tanganga l’alternativa) e lavora per individuare un centrocampista che sappia giocare sia in mediana nel 4-2-3-1 sia come mezz’ala in un possibile 4-3-3. In lista c’è Pape Matar Sarr, ma bisogna trattare la formula con il Tottenham. Il Napoli ha in pugno Kepa e non molla la presa su Raspadori, che vuole gli azzurri e ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto. L’Atalanta blocca la cessione di Miranchuk al Torino, mentre Lookman ha svolto le visite mediche. Lo Spezia vuole Dragowski dalla Fiorentina, mentre Viti è stato ufficializzato dal Nizza.