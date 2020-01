Milan, ecco Kjaer preso in prestito con diritto di riscatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. Lo annuncia il Siviglia, club proprietario del cartellino, sul proprio sito: «Simon Kjaer ha rescisso in contratto di prestito con l'Atalanta e ha firmato un contratto con il Milan. Il Milan ha incluso un'opzione di riscatto alla fine della stagione».L'affare è stato reso possibile proprio dalla risoluzione anticipata, da parte dell'Atalanta, del prestito di Kjaer dal Siviglia. Il capitano della nazionale danese, era arrivato a Bergamo l'estate scorsa dopo la rinuncia del parametro zero Martin Skrtel, poi accasatosi al Besiktas. Poi Kjaer era stato messo fuori squadra alla vigilia dell'impegno di Champions contro lo Shakhtar dell'11 dicembre scorso senza essere più convocato. Il giocatore comunque aveva sempre partecipato agli allenamenti della Dea a Zingonia.Il Milan ha successivamente confermato l'acquisizione di Kjaer, capitano della Nazionale danese, «a titolo temporaneo, con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva». Il Milan informa che Kjaer «si unirà ai nuovi compagni di squadra a partire da oggi» e «sarà presentato in conferenza stampa giovedì 16 gennaio». Il giocatore dovrebbe essere quindi a disposizione per la gara di Coppa Italia con la Spal di mercoledì.