In attesa di conoscere le novità sulla prossima e inedita sessione di calciomercato, le big d’continuano la caccia ai parametri zero. La lista dei giocatori con il contratto in scadenza a giugno è lunga e annovera campioni di tutte le età, a partire da. L’attaccante francese è sicuramente uno dei più ambiti. Lo scorso gennaio è stato ad un passo dall’Inter ma il matrimonio potrebbe essere soltanto rimandato di qualche mese.infatti resta un suo estimatore e i contatti tra i due non si sono mai interrotti, nonostante lo stop forzato dei campionati. Ma per la fumata bianca servirà l’accordo totale sulle cifre e sulla durata del contratto. Come è noto, il transalpino punta ad un triennale o ad un biennale con opzione. Una richiesta che si è scontrata con la politica delsui contratti dei calciatori over 30.Per lo stesso motivo, il classe ’87non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i Blues. Lo spagnolo è stato proposto alla Roma lo scorso gennaio. Ai giallorossi è stato offerto pure Willian , ma le pretese del brasiliano hanno impedito alla trattativa di decollare. La priorità del duttile attaccante, accostato anche all’Inter e alla Juve, si conferma la Premier dove è cercato daVa decifrato pure il futuro di Cavani. El Matador aveva trovato un'intesa con l’Atletico Madrid, ma per motivi legati alle commissioni il trasferimento è saltato.Passando alla difesa, occhio a Vertonghen, sempre nel mirino dell'Inter di Marotta e a Kurzawa, già in orbita Juve e Napoli. Nel gruppo dei parametri zero c’è anche, ma il portiere bianconero ha le idee molto chiare: vuole rinnovare l’accordo con la Vecchia Signora ancora per un’altra stagione.