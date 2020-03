© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un calciomercato ante e uno post emergenza coronavirus. Quello precedente alla diffusione dell'epidemia si era focalizzato sui giocatori illustri in scadenza a giugno:e soprattutto. Il brasiliano delè stato proposto a più riprese a Juve ed Inter, due club da sempre a caccia di parametri zero. Ma dopo i primi contatti, l'attaccante dei blues ha deciso di congelare le offerte per motivi tecnici. Con l’ex ct azzurro era finito ai margini del progetto della formazione inglese e anche connon sarebbe mancata qualche divergenza. Così il cartellino di Willian è stato offerto pure alla Roma, balzata in cima alla lista delle preferenze del giocatore grazie alla presenza di Fonseca. Il club giallorosso sembrava quindi disposto ad approfondire i contorni dell’affare ma la richiesta del 31enne (un triennale da 5 milioni di euro a stagione) ha di fatto bloccato sul nascere la trattativa.D'altronde le stesse pretese avevano già stoppato le negoziazioni con ilper il prolungamento: «C’è stata una trattativa, loro volevano un contratto di due anni ma io ne ho chiesti tre», l’ammissione del classe ’88.Poi su Sarri: «È un bravo allenatore, non so cosa sia successo - le parole del 31enne a Espn Brasile -. Aveva un'idea tattica molto interessante, gli piaceva il bel gioco. Ha conquistato un titolo importante come l'Europa League e siamo arrivati terzi in campionato. È una persona molto tranquilla». La prima scelta del brasiliano rimane la Premier, dove Arsenal e Tottenham continuano a corteggiarlo. Ma presto potrebbe esserci anche un rilancio dele del