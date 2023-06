Calciomercato, da Correa a Marcos Antonio e Karsdorp: i profili in uscita che i club sognano (presto) di piazzare

Benedetti esuberi. Fino ad un certo punto però, perché alla fine potrebbero pure rimanere lì, appesi, nonostante di possibilità di giocare non ce ne siano. In alcuni casi comunque possono fruttare tanti soldi, freschi, da investire poi sul mercato. E in questo momento, soprattutto tra le big, di questi elementi ce ne sono parecchi che possono fare la differenza.

Partiamo dalla Juventus, ad esempio: Zakaria, rientrato dal presito al Chelsea, potrebbe tornare in Premier League: in corso c'è una trattativa col West Ham. Ma non è l'unico in casa bianconero, visto che anche Arthur è un altro che ormai il suo ciclo dentro la Continassa lo ha finito.

E pensare che erano arrivati come colpi straordinari di mercato, invece hanno deluso.

Lazio, Milinkovic blocca le entrate top a centrocampo. Lotito non accetta meno di 30 milioni e il rischio scadenza è alto

In casa Inter la situazione è quasi identica: Brozovic - che un esubero non era - è pronto a firmare in Arabia, tanti soldi anche in questo caso che aiuteranno Marotta. Potrebbe andare via Correa, lui in questo caso sì, perché non è che abbia fatto così bene negli ultimi due anni: ma dalla sua, il Tucu, ha Simone Inzaghi. Certo, davanti ad un'offerta importante l'argentino non è sulla lista degli incedibili. Che non esistono comunque più, per inciso.

Tanti i nomi dentro la Roma con la valigia in mano: Villar, Carles Perez, Karsdorp, Shomurodov i più importanti. Elementi che possono portare a Tiago Pinto i milioni che intanto servirebbero entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

E in casa Lazio? Da Basic, a Marcos Antonio passando per Akpa Akpro: con Sarri di possibilità loro di giocare non ne hanno e si sta cercando una sistemazione. Difficile, ma non impossibile. Come in casa Milan, che vorrebbe chissà, magari piazzare in prestito De Ketelaere che ha deluso in Serie A e sta facendo lo stesso - che coerenza - all'Europeo Under 21 in Romania e Georgia con il suo Belgio. Beh, forse il Milan, visto che il profilo era stato scelto da Maldini, potrebbe anche considerare l'opzione di un addio, anche se quello di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, un poco potrebbe bloccare questa cessione.

Insomma, tenendo conto del fatto che nessuno è diventato incedibile a differenza di quanto succedeva fino a poco tempo fa - maledetto bilancio da rispettare - questi sono coloro che, non rientrando più nei piani dei vari club, potrebbero aiutare le finanze. Chi li piazza fa un colpaccio, chi li prende rimarrà con il dubbio fino all'inizio della stagione.