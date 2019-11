Morto Kobi Kuhn, storico allenatore della Svizzera: sconfitto dal male a 76 anni

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex allenatore della nazionale svizzera di calcio Jakob "Köbi" Kuhn è morto oggi pomeriggio all'età di 76 anni in seguito a una lunga malattia. La notizia è stata confermata dall'ospedale di Zollikerberg con il benestare della famiglia.Ex centrocampista, Kuhn giocò tutta la sua carriera nello Zurigo con cui, dal '60 al '77, vinse 6 titoli nazionali e 5 coppe di Svizzera. Nello Zurigo anche il suo esordio da allenatore nella stagione 1983/84. Nel 1998 l'ingresso nella federcalcio elvetica che gli affida l'Under 21.Nel 2001 il salto alla guida della Nazionale maggiore sullla cui panchina rimarrà sette anni qualificandosi per gli Europei del 2004 e per i Mondiali del 2006. Il 15 giugno 2008 diresse per l'ultima volta la Nazionale in Svizzera-Portogallo 2-0, gli successe Hitzfeld. Il suo bilancio: 73 panchine da ct, 32 vittorie, 18 pareggi e 23 sconfitte. Gol segnati 111 gol, subiti 88.