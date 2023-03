Coppa Italia femminile, al Milan il primo round: 1-0 alla Roma, decide l'ex Martina Piemonte

Vince al Milan, che al terzo tentativo in stagione, forse quello più importante e dopo due sconfitte in campionato riesce nell'impresa di battere la Roma di Spugna mettendo la testa avanti. La semifinale d'andata di Coppa Italia femminile la decide Martina Piemonte, al Vismara finisce 1-0. Il colpo di testa della ex della partita è decisivo. E arriva alla fine del primo tempo. La Roma quindi avrebbe tutto il tempo per rimetterla in sesto, ma non ci riesce.

SERVE IL RIBALTONE

E allora, adesso, sabato prossimo al Tre Fontane servirà il ribaltone per guadagnare l'accesso alla terza finale di Coppa Italia consecutiva. La Roma ce la può fare a patto che affronti la partita con un piglio diverso e con un ritmo diverso rispetto a quello che s'è visto pomeriggio. Perché nelle poche occasioni nelle quali la squadra di Spugna ha accelerato ha messo in difficoltà il Milan. Troppo poco però per avere la meglio e anche per pareggiare una sfida che le rossonere con merito, con attenzione, e con grande spirito viste anche le assenze, hanno portato a casa. La Roma ci ha provato soprattutto nel primo tempo con la doppia conclusione nello spazio di pochi secondi dove Babb ha risposto presente entrambe le volte prima su Giacinti e poi su Greggi. Poi è stata ancora Giacinti ad avere la possibilità col mancino ma da buona posizione ha chiuso troppo la conclusione. Tutto questo prima del gol decisivo: angolo di Dubcova, Ohrstrom esce ma poi si pente, Piemonte salta più in alto di Linari e impatta bene. Sarà la rete che manderà in archivio il match.

LOSADA BOCCIATA

Spugna ha mandato in campo dal primo minuti Losada, davanti alla difesa a tre. La partita della spagnola è durata solamente un tempo, poi il tecnico l'ha tolta tornando a quattro e spedendo in campo Wenninger. Il cambio di assetto tattico non ha dato però i frutti sperati. La Roma ha creato poco. Dovrà fare di più, sabato prossimo, per prendersi la finale.