Il Newell's Old Boys presenta Messi con il numero 10. Ma non è Lionel

Messi al Newell's Old Boys. Detta così potrebbe suonare come una clamorosa bomba di calciomercato, se solo non fosse che il Messi in quesione non è l'attaccante ex Barcellona da quest'estate al PSG ma Joaquin, giovane talento argentino. Nessun ritorno della "Pulce" nel club che lo lanciò nel mondo del calcio prima del suo approdo in Europa ma solo un clamoroso caso di omonimia che però ha catturato l'attenzione degli tifosi.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 7, 2022

Il nuovo Messi del Newell's

Joaquin Messi, intervistato dallo stesso club argentino in un video poi pubblicato sul profilo Twitter, è uno dei giovani dell'under 20 del Newell's che sarà protagonista nella Copa Libertadores di categoria. Diciannovenne di Rosario, con un cognome così la 10 sulla spalle era inevitabile, come la classe e la passione per il calcio, oltre al grande sogno di giocare con Leo: «Ho iniziato a giocare con il Newell's Old Boys a otto anni, facendo tutta la trafila delle giovanili: ora sono al mio ultimo anno con l'under 20. Il mio cognome? Tanti mi chiedono se ci sia una parentela tra noi ma in realtà è solo un caso. Capisco però la curiosità: mi chiamo così, gioco al Newell's, ho la maglia numero 10. Giocare con lui qui sarebbe il sogno più bello della mia vita. Chi indosserebbe in quel caso la diez? Lui, lui! A me datemi qualsiasi altro numero. Pur di giocare con lui va bene tutto!»