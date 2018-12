Maran: «Lazio è squadra da prima fascia, ma possiamo sorprenderla»

Il Cagliari torna in campo all'Olimpico contro la Lazio dopo la sconfitta con il Napoli che ha rotto l'imbattibilità casalinga dei rossoblù di Rolando Maran. Il mister alla vigilia del match con i biancazzurri di Inzaghi parla della gara di domenica con i partenopei: «Non abbiamo avuto nessun contraccolpo, solo tanto dispiacere per il risultato negativo. In questa settimana abbiamo ricaricato le batterie, per come ho visto lavorare i ragazzi sono convinto che avremo le energie necessarie per affrontare una squadra forte come la Lazio e cercare di sorprenderla». «La Lazio è tra le prime quattro squadre in Italia in quanto a parco giocatori. Un grandissimo potenziale - dice Maran - non so perché quest'anno sia leggermente indietro, però dal punto di visto tecnico è una formazione di prima fascia».

«La vittoria ci manca - prosegue -, però dobbiamo anche valutare il calendario difficile che ci è toccato: Torino, Roma, Napoli, tutte avversarie molto forti. Abbiamo avuto una buona continuità di risultati e nessuno ci ha mai messo sotto: anche nelle situazioni più difficili non ci siamo disuniti, la squadra ha mantenuto la sua compattezza. La vittoria la cerchiamo in tutte le partite, basta vedere il piglio col quale scendiamo in campo».

«Essere ambiziosi è giusto ma parlare di Europa League sarebbe come fare del male a noi e ai nostri tifosi. Siamo appena agli inizi di questo percorso - conclude il mister -, cerchiamo il nostro posto al sole, dobbiamo migliorare tanto. Il fatto di avere un margine di crescita deve essere uno stimolo per noi». Maran porterà all'Olimpico 21 giocatori. Questa la lista completa dei convocati: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Klavan, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Faragò, Sau, Cragno, Doratiotto, Lella e Romagna.

