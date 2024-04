Quando l'Inter può vincere lo scudetto? Basta una vittoria nel derby con il Milan

L' Inter rallenta con il Cagliari ma con una vittoria nel derby di lunedì prossimo conquisterà il ventesimo scudetto. I nerazzurri, fermati sul 2-2 a San Siro dal Cagliari, sono a +14 sul Milan che non è andato oltre il 3-3 in casa del Sassuolo. E nella stracittadina avranno il primo match point per il tricolore. Sfuma invece la corsa al record dei 102 punti della Juve di Conte. Paura a Udine con difensore della Roma Ndicka che si è accasciato a terra toccandosi il petto. Ricoverato in ospedale, gli accetamenti hanno escluso un infarto. Gara sospesa al 73mo sul risultato di 1-1. Stasera Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona chiudono la 32ma di serie A.