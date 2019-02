Allegri: «Il 12 marzo saremo pronti: buone possibilità di eliminare l'Atletico»

«Una cosa è certa: il 12 marzo saremo pronti, non so se passiamo il turno ma abbiamo molte possibilità». L’ottimismo europeo di Max Allegri, alla vigilia del Bologna, non è sfrontatezza ma semplice fiducia nei mezzi di una squadra che nei momenti di difficoltà ha sempre risposto sul campo. «Abbiamo 20 giorni per preparare l’Atletico, con grande entusiasmo, adrenalina al massimi, faremo di tutto per passare il turno. Se si vincesse sempre si diventerebbe piatti. A Madrid è stata una bella scossa, l’Atletico ha vinto 3 Europa League e ha giocato 2 finali di Champions negli ultimi 9 anni non a caso. Rigiocarla subito sarebbe un errore, saremmo eliminati. Serve tempo, un pezzettino alla volta. Meglio vivere situazioni del genere piuttosto di uno 0-0 che avrebbe reso mentalmente il ritorno più incasinato. Dobbiamo trasformare quella sconfitta in un’opportunità per fare una cosa straordinaria».

CASO BONUCCI «Se dobbiamo iniziare a dare giudizi sulle mode non sta a me farlo. Ormai ci sono migliaia di mode: uno fa un gesto uno, un altro ne fa un altro. Dobbiamo fare un passo indietro tutti, ci vuole più rispetto e educazioni da parte di tutti, non lo dico a Leo ma parlo in generale. Perché poi i comportamenti in campo si ripercuotono sull’esterno. E i bambini pensano che sia tutto normale».

8 VITTORIE PER L’OTTAVO «Vogliamo arrivare allo scontro diretto a +13. Ci mancano 8 vittorie per vincere lo Scudetto. Siamo fortunati a vivere 20 giorni così. Parlare non conta niente, contano i fatti, se vinci sei bravo se perdi sei… mettete voi l’aggettivo. Mi stuzzicano più queste situazioni che le settimane piatte. Fino a questo momento qui mi sono divertito molto. Nel momento in cui non mi divertirò più smetto. Il gesto di Simeone? Non sta a me giudicare. Ora dobbiamo pensare al campionato, poi a fine stagione vedremo cosa avremmo portato a casa. Vincere il campionato non è semplice, ogni settimana devi costruire la vittoria. L’anno scorso a questo punto avevamo 4 punti in meno. Il mio futuro è il campionato e la Champions».

RONALDO RIPOSA? «Pjanic è mezzo morto, ieri era in mano a Cristo. L’unica certezza è che domani gioca Perin, Pjanic non so come lo trovo, speriamo stia meglio, valuterò se gioca Chiellini. Ronaldo è il miglior giocatore al mondo, trasmette serenità, a Madrid è stata una delle sue migliori partite. Può darsi che giochino Dybala, Mandzukic e Ronaldo più Bernardeschi, oppure no, devo ancora decidere. Niente calcoli altrimenti facciamo casino. Sono successi episodi imprevedibili: Emre Can, Cuadrado, Khedira e Douglas Costa, speriamo che torni contro il Napoli. Cancelo domani gioca, non so ancora dove».

