Allegri guarda avanti: «Venti giorni per essere pronti». Ma i tifosi non gradiscono

Non si demoralizza, Massimiliano Allegri. «Una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine», twitta così il tecnico della Juventus la mattina dopo il 2-0 subito ieri sera dall'Atletico Madrid. «Venti giorni. Venti giorni per essere pronti», scrive l'allenatore bianconero. Un messaggio positivo e di speranza che non tutti i tifosi bianconeri hanno gradito. Al punto che tra le reazioni al post fioccano i messaggi ironici se non proprio offensivi dei tifosi delusi. C'è anche chi chiede le dimissioni dell'allenatore. Contestato, più che altro, l'atteggiamento della Juventus, definito troppo rinunciatario, e la confusione degli schemi, soprattutto in attacco, dove la contemporanea presenza di Cristiano Ronaldo e Dybala finirebbe per renderli inoffensivi entrambi.



Ultimo aggiornamento: 13:15

