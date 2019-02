Bologna, Mihajlovic: «Dobbiamo crederci, la Juventus è battibile»

Mihajlovic ci crede e sprona i suoi in vista della gara contro la Juventus. I bianconeri sono feriri dalla sconfitta in Champions contro l'Atletico e il Bologna può approfittarne. Senza Palacio, Destro e Mattiello, ma pure con la consapevolezza che ora il Bologna ha identità, c'è la voglia di tentare l'impresa e ci sono le capacità per risalire la china e arrivare alla salvezza:

La Juventus è la squadra più forte d'Italia e tra le più forti in Europa, ma la recente sfida di Champions ha fatto capire che non sono imbattibili. Se giocheremo con coraggio e determinazione gli renderemo la vita difficile. Io non tempo questa partita: a me fa paura solo mia moglie«. In casa rossoblù, invece, si è consumata una cena di squadra giovedì, voluta da Mihajlovic in occasione dei suoi 50 anni per cimentare lo spirito di corpo e alimentare la convinzione di poter tagliare il traguardo salvezza: »credo nell'importanza di fare gruppo, qui l'atmosfera è già bellissima ma stare un pò insieme aiuta sempre«. Niente da perdere e tutto da guadagnare, insomma, contro i campioni d'Italia. L'Empoli è distante tre punti e Mihajlovic spera di recuperarli tutti o in parte domani. Per questo niente calcoli, nonostante siano a rischio squalifica Danilo, Mbaye e Pulgar e nel prossimo turno sia in programma lo scontro diretto con l'Udinese. »Ogni partita è fondamentale - argomenta il tecnico bolognese - perciò non farò calcoli di formazione in base ai diffidati. Giocheranno i migliori«. E da qualcuno il tecnico rossoblù si aspetta qualcosa in più: »Sansone non è ancora al 100%, ma a Roma si è sbloccato trovando il gol. Sono certo che domani farà una grande gara. Anche da Edera mi aspetto di più, deve avere maggiore coraggio. In generale siamo creando tante occasioni da rete che non concretizziamo: dobbiamo migliorare assolutamente la fase realizzativa«. Edera è in ballottaggio con Orsolini per la maglia di esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1. Ma c'è un ballottaggio pure in difesa: tra Lyanco e Gonzalez. »Devo ancora decidere se Lyanco partirà titolare o meno - chiosa Sinisa - ma è certamente è recuperato«

