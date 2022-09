Bonaventura, morto il papà Gianfranco: si è spento a 67 anni dopo una lunga malattia

Fiorentina in lutto. Gianfranco, 67 anni, papà del calciatore Giacomo Bonaventura, è morto al termine di una lunga malattia. Durante la conferenza stampa di fiorentina-juve, il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, ha voluto immediatamente esprimere la sua vicinanza al proprio centrocampista: «Mi dispiace molto per Jack, potete benissimo immaginare come possa sentirsi adesso e quale sia il suo stato d’animo.

Tanti i messaggi di condoglianze e vicinanza giunti non solo al calciatore della viola ma anche mamma Dorina e alla sorella Marianna. Domani la Fiorentina affronterà la Juve in casa alle 18, qualche ora prima (ore 15:30), presso la chiesa di Santa Madre di Dio a Taccoli, ci saranno i funerali. Quelli che lo conoscevano bene lo ricordano come un uomo sempre sorridente e grande appassionato di sport, questo il ricordo lasciato da papà Gianfranco. Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'incontro di campionato, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha voluto esprimere tutto il proprio sostegno al suo calciatore: «Sono molto dispiaciuto per Jack… potete benissimo immaginare come possa sentirsi adesso e quale sia il suo stato d'animo».

La società del capoluogo toscano ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di papà Gianfranco con una nota ufficiale sulla home del proprio sito: «Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio e la sua forte vicinanza a Giacomo Bonaventura per la scomparsa del padre. Il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, il Direttore Generale Joe Barone, Il Direttore Sportivo Daniele Pradè, tutta la squadra e lo staff e la società viola si stringono a Giacomo e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore».

