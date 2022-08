Claudio Garella, morto a 67 anni​ il portiere che vinse lo scudetto con Verona e Napoli

Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella, protagonista dello scudetto con la maglia del Verona, nel 1984/85 e fra i pali del Napoli di Maradona nel 1986/87. «Ciao Garellik. Il Verona piange la scomparsa di un'autentica Leggenda della propria storia: ci ha lasciato oggi, a 67 anni, Claudio Garella. Autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli, Garella ha vestito i colori gialloblù dal 1981 al 1985, difendendo la porta dell'Hellas nella trionfale cavalcata culminata con la vittoria dello scudetto», si legge sul sito ufficiale del club

APPROFONDIMENTI CALCIO IN LUTTO Foto IL LUTTO Lutto per Luciano Nizzola RIETI Calcio e imprenditoria in lutto: è morto Claudio Panitti,...

È morto Villiam Vecchi: l'eroe di Salonicco vinse tutto con il Milan e con il Real di Ancelotti

Chi era Claudio Garella: dagli inizi nelle giovanili del toro ai due scudetti con Verona e Napoli

Garella è deceduto per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico. A dare il triste annuncio su twitter è l'Hellas Verona, con cui Garela è stato protagonista durante la cavalcata scudetto nella stagione 84/85: «Ci ha lasciati Claudio Garella. Il nostro saluto. Ciao 'Garellik' leggenda gialloblù e campione d'Italia».

Era nato il 16 maggio 1955 a Torino, dove aveva iniziato a giocare nelle giovanili dei granata. Debutta in Serie A nel campionato 1972-1973 proprio con il Torino, ma trova una certa continuità nella massima serie soltanto nella stagione 1977-78 con la Lazio. L'esperienza a Roma non va come sperava, allora Garella preferisce trasferirsi alla Sampdoria, dove gioca in Serie B dall'estate 1978 fino al 1981. Nella stagione 1981-82 resta in Serie B, ma passa al Verona, dove diventerà una delle icone del club: nella stagione 1984-1985 vince uno scudetto storico con l'Hellas di Osvaldo Bagnoli. Nella stagione 1985-1986 passa al Napoli, con cui vince la Coppa Italia e il primo scudetto dei campani nella stagione 1986-1987 in squadra con Maradona. Giocherà al Napoli fino al 1988, in seguito vestirà anche le maglie di Udinese e Avellino.

Morto Riccomini, mister della Ternana in serie A. Il ricordo commosso di Masiello: "Quante barzellette, ci raccontava!"