Domenica In, gli ospiti di oggi 5 maggio: l'omaggio a Toto Cutugno e l'addio ai concerti di Umberto Tozzi

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 dalle 14.10 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 5 maggio.

Domenica In, gli ospiti del 5 maggio

La puntata di oggi si apre con un omaggio dedicato a Toto Cutugno, l'artista scomparso lo scorso agosto 2023. Tantissimi gli ospiti che arriveranno nello studio di Mara Venier che ripercorrerà la straordinaria carriera del cantante, dagli esordi come autore di successi per altri artisti fino alla consacrazione come interprete con hit indimenticabili.

Per raccontare l'uomo e l'artista, la padrona di casa avrà al suo fianco Nico Cutugno, figlio di Toto. Al fianco di Nico, ci sarà Alba Parietti, con cui Toto ha condiviso la conduzione di un'edizione di Domenica In.

Le anticipazioni

Poi spazio ancora alla musica, da Mara venier arriverà Umberto Tozzi che oltre a ripercorrere la sua vita e la sua carriera darà un'anteprima del suo tour d'addio, The final tour, l'ultima notte rosa, con cui saluterà definitivamente la scena musicale dal vivo.

Poi arriveranno Michele Placido ed Ornella Muti, che parleranno dei 50 anni dall’uscita del film di Mario Monicelli Romanzo popolare. Sarà ospite anche Lina Sastri per parlare del suo ultimo film La casa di Ninetta in cui è attrice e regista.

Nello studio di rai1 arriverà anche Diodato e poi ci si sposterà all'Arena di Verona, dove Fiorella Mannoia e Amadeus si preparano a condurre lo show Una nessuna centomila in Arena, in onda su Rai1 mercoledì 8 maggio.