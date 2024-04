Atalanta, come e quando può superare in classifica la Roma nella corsa Champions: calendario, punti in palio e recupero

La corsa Champions sembra ormai essere il vero motivo per seguire fino alla fine questo campionato. La classifica di Serie A è sempre più delineata, con l'Inter ormai ad un passo dallo scudetto e Milan e Juventus rispettivamente seconda e terza. Segue il Bologna, saldamente al quarto posto e al momento sicura del posto in Champions. In attesa di scoprire se le squadre italiane in Champions saranno 5 o 6, Roma e Atalanta sono le due principali candidate a giocarsi il quinto posto in questo rush finale di stagione. Ma la Dea ha la possibilità di scavalcare i giallorossi e potrebbe farlo proprio all'ultimo respiro. Ecco perché.