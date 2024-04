Ndicka come sta? Dopo il malore sta bene ed è sereno. In giornata potrebbe essere (già) dimesso

Evan Ndicka sta bene, è sereno e presto verrà dimesso per tornare a Roma. L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale non diramerà bollettini che saranno affidati esclusivamente alla Roma, ma dall’ospedale trapela che il difensore sta molto meglio.

Ndicka, le ultime notizie

Il club non ha ancora diffuso la diagnosi precisa del malore che ha colpito il calciatore al minuto 71 di Udinese-Roma.

Ndicka, il dolore di De Rossi: «Non ce la facciamo a giocare»

La gara è stata sospesa perché i rischi di qualcosa di grave erano molto alti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra, dopo aver saputo che il compagno era fuori pericolo di vita e stava bene, è rientrata ieri sera nella capitale. Oggi il tecnico De Rossi ha lasciato la giornata libera, ma qualche giocatore è comunque andato al centro sportivo di Trigoria per allenarsi. Giovedì prossimo è in programma il ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan. Ndicka proverà a guardarlo dalla tribuna se i medici gli daranno il via libera. Il ritorno in campo non è stato ancora pianificato.