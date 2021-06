Belgio-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Martedì 29 Giugno 2021, 11:56

Il conto alla rovescia è già cominciato. Belgio-Italia è uno dei quarti di finale degli Europei e si gioca venerdì 2 luglio alle 21 a Monaco di Baviera. La nazionale di Roberto Mancini ci arriva dopo aver faticato contro l'Austria, battuta 2-1 ai supplementari grazie ai gol di Chiesa e Pessina, entrambi subentrati dalla panchina. Non ha avuto vita facile neanche il Belgio, che ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Gli azzurri non si scosteranno dal 4-3-3 che tanto ha fatto bene in questo Europeo, ma Mancini pensa a qualche novità: in porta Donnarumma, a destra con Florenzi ancora acciaccato c'è Di Lorenzo. A sinistra Spinazzola, migliore in campo anche contro l'Austria.

APPROFONDIMENTI CALCIO L'Italia del collettivo sfida i fenomeni del Belgio L'INTERVISTA Nainggolan: «Il mio derby del cuore» SPORT Video EURO 2020 Belgio-Italia, gli azzurri si inginocchiano ma «non... ROMA Foto

L'Italia del collettivo sfida i fenomeni del Belgio, ma Lukaku non deve far paura

In mezzo con Bonucci torna Chiellini, pronto a sfidare Lukaku. A centrocampo verso la conferma di Jorginho, Barella e Verratti anche se scalpitano Locatelli e lo stesso Pessina. Davanti la novità è Chiesa, che scalza Berardi, in attacco con Immobile e Insigne. Ecco le probabili formazioni di Belgio-Italia.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Dove vedere Belgio-Italia in tv

La partita tra Italia e Belgio sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport, con fischio d'inizio alle 21. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.