Belgio-Italia, gli azzurri si inginocchiano ma «non condividono» la campagna

Con il Galles alcuni, con l'Austria nessuno e con il Belgio tutti. Sulla questione 'inginocchiamento', che è un gesto simbolico nella lotta contro il razzismo, gli azzurri di Roberto Mancini, impegnati ora ai quarti di finale di Euro 2020, non hanno ancora trovato un punto di accordo. O meglio: «La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo». Questa è la presa di posizione ufficiale della Federcalcio.

L'Italia si inginocchia, ma solo per solidarietà

«I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro», continuano ancora dalla Nazionale italiana. E il messaggio, quindi, sembra chiaro.

Oppure no, perché in conferenza stampa prima della gara contro la squadra di Romelu Lukaku ha parlato Matteo Pessina, uno dei man of the match di sabato a Wembley. «Non ne avevamo parlato, col Galles siamo stati colti un po' alla provvista - ha detto il centrocampista dell'Atalanta che proprio nell'ultima partita del girone si era inginocchiato - Ma la linea è quella, la pensiamo tutti uguale».