Spinazzola, intervento riuscito perfettamente: «Iniziato il countdown. Ci vediamo presto»

Lunedì 5 Luglio 2021, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 16:39

È un Leonardo Spinazzola sorridente quello che dal letto d'ospedale saluta i tifosi dopo l'intervento di ricostruzione del tendine sostenuto oggi sotto i ferri del dottor Orava, in Finlandia. Il giocatore, che durante Belgio-Italia dei quarti di finale di Euro 2020 aveva riportato una lesione sottocutanea al tendine di Achille, è uscito qualche ora fa dalla sala operatoria, dove è andato tutto secondo gli standard previsti per un intervento di questo tipo.

APPROFONDIMENTI VIDEO Spinazzola in partenza da Ciampino per la Finlandia LA STORIA Tutta Foligno si stringe a Spinazzola: «Forza Leo» VIDEO Spinazzola lascia il ritiro in stampelle

Subito dopo, il 28enne umbro non ha mancato di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini nei giorni più difficili e tristi della sua carriera, senza peraltro dimenticarsi di avviare il conto alla rovescia che lo condurrà al suo rientro, i cui tempi solitamente sono stimati in un lasso di tempo che va dai 6 agli 8 mesi. «Siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!», poche e semplici parole prima di iniziare il durissimo percorso di riabilitazione che ci permetterà di rivederlo in campo, probabilmente, solo l'anno prossimo.