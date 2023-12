Ancelotti, niente Brasile: accordo con il Real Madrid, nuovo contratto fino al 2026

Ancora insieme, niente panchina del Brasile. Carlo Ancelotti - scrivono dalla Spagna - prima di andare in vacanza ha chiuso il proprio accordo con il Real Madrid. Un prolungamento di quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione per altri due anni, fino al 2026. Da quelle parti sono certi di questo accordo, e si attende solamente l'ufficialità che dovrebbe arrivare ormai nelle prossime settimane.

ACCORDO TOTALE

L'incontro con i vertici del club di Madrid ci sarebbe stato prima della settimana di vacanza - la Liga non gioca in questi giorni - e l'accordo sarebbe stato totale. Il patron dei Blancos, Florentino Perez, vuole continuare l'opera di svecchiamento della rosa e sa bene che Ancelotti è un tecnico che può solamente far crescere i propri uomini.

Con Bellingham la prova è evidente e quindi il progetto andrà avanti a lungo termine. Almeno per altri due anni, poi si vedrà. E a gennaio il tecnico italiano potrebbe avere un regalo natalizio, quella prima punta giovane che vada a prendere il posto di Benzema che se n'è andato in Arabia.

E MOU?

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato, anche, di un possibile interesse madrileno per Mourinho, anche lui in scadenza. Lo Special One ha gettato la maschera dopo la gara contro il Bologna dicendo di voler rimanere alla Roma, ma il Real ci ha pensato. Adesso questo accordo che chiude la porta anche ad un suo "trasferimento" in Spagna per quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno.