Diretta Barcellona-Napoli alle 18:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli fa visita al Camp Nou per l'andata dei play-off di Europa League: in palio contro il Barcellona c'è l'accesso agli ottavi della competizione. Luciano Spalletti si affida al suo bomber, Victor Osimhen, supportato da Lorenzo Insigne, Zielinski e Elmas sulla trequarti. Koulibaly guida la difesa, Meret tra i pali. Xavi non cambia il classico 4-3-3, con avanti Traoré, Torres e Gavi. Aubamayang verso la panchina. Gara di ritorno in programma tra una settimana allo Stadio Diego Armando Maradona.

Segui la diretta di Barcellona-Napoli

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. A disp.: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, L. De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana. All.: Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna. All.: Spalletti

Dove vederla in tv e diretta streaming

Barcellona-Napoli di giovedì 17 febbraio alle 18.45, match valido per l'andata dei playoff di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Sarà trasmessa inoltre anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito de IlMessaggero.it.