Diretta Porto-Lazio alle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Porto e Lazio si giocano l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa, terzi nel proprio girone di Champions, ospitano i biancocelesti, secondi nel gruppo E di EL. Conceição ritrova la squadra con la quale ha giocato 103 partite in carriera. Maurizio Sarri perde alla vigilia della gara Immobile per influenza e lancia Felipe Anderson nel tridente. Portoghesi con Evanilson e Taremi in attacco.

Segui la diretta di Porto-Lazio

Porto-Lazio, le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All.: Conceição

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Porto-Lazio, spareggio per gli ottavi di finale di Europa League di giovedì 17 febbraio alle ore 21, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Verrà inoltre trasmessa in streaming anche su DAZN e Sky Go. La diretta testuale sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.