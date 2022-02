Napoli, Spalletti vuole stupire al Camp Nou: «Proporremo il nostro calcio. Osimhen è in dubbio»

Luciano Spalletti mostra tranquillità alla vigilia della sfida di domani (inizio alle 18.45) contro il Barcellona, andata degli spareggi di Europa League che assegnano un posto agli ottavi. Il Napoli non si snaturerà: «Proporremo come al solito il nostro calcio – spiega l’allenatore azzurro – e offriremo un buon calcio. Lo dobbiamo ai nostri tifosi e al nome che portiamo. Ovviamente ci saranno anche momenti in cui dovremmo soffrire, il Barca è una grande squadra. Xavi sta lavorando bene. Sarà fondamentale difendere bene per esaltarci in campo aperto, quando sarà possibile. Noi proveremo a segnare mantenendo l’equilibrio di squadra». Gli ingredienti per una prestazione di alto livello sono tanti: «Non possiamo tralasciare la nostra qualità e naturalmente dobbiamo scegliere bene il momento giusto per colpire. Quindi serviranno tecnica e grande corsa».

Dubbio Osimhen

Il numero 9 del Napoli non si è allenato questa mattina per un sovraccarico al ginocchio destro: «Ha accusato questo fastidio al termine dell’allenamento di lunedì. Non ha problemi particolari, ma ho deciso di farlo riposare. Valuterò le sue condizioni domani e deciderò». Osimhen è in dubbio e potrebbe essere sostituito al centro dell’attacco da Mertens: «Teoricamente possono anche giocare insieme, ma non dobbiamo ragionare soltanto sulla formazione titolare. Ci sono cinque cambi e naturalmente degli equilibri da conservare». L’altro dubbio riguarda la fascia destra a causa del doppio forfait di Politano e Lozano: «Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare bene. La nostra è una rosa forte. Le grandi squadre non possono mai dipendere da un solo giocatore». Elmas potrebbe essere confermato, ma Spalletti potrebbe anche avanzare Malcuit.

La determinazione di Fabian

Il centrocampista andaluso vuole stupire al Camp Nou: «Affrontiamo il Barcellona, ma noi siamo forti e vogliamo dimostrarlo. Non so se saremo tra i favoriti dell’Europa League, ma vogliamo andare avanti. Il mio futuro? E’ bello che il mio nome venga accostato ai grandi club spagnoli, ma ho ancora un anno di contratto con il Napoli. Sto bene qui e sono concentrato soltanto su questa sfida».