Barcellona, maglia speciale per il Clasico: ci sarà la linguaccia dei Rolling Stones

Una maglia che diventerà presto un pezzo da collezione. L'accordo di sponsorizzazione tra il Barcellona e Spotify ha partorito una divisa da gioco che è già iconica: sulla maglia blaugrana infatti apparirà la linguaccia dei Rolling Stones.

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, membri della leggendaria band inglese, hanno presentato la maglia che il del Barça sfoggerà nel prossimo Clasico, in programma il 28 ottobre.

Così uno dei simboli del rock per eccellenza sostituirà il logo di Spotify, main sponsor del club catalano.

E la partnership Barcellona-Rolling Stones non si limita alle divise da gioco (disponibili in due collezioni in edizione limitata, di cui una di soli 22 pezzi con le firme della squadra maschile e femminile), ma anche in vinili della band che saranno venduti con lo stemma del Barça stampato sulla copertina.