Ingresso vietato ai colori nerazzurri: il Barcellona si tutela da una nuova figuraccia al Camp Nou

«L’accesso alle aree dei tifosi di casa non sarà consentito a chi indossa i colori dell’Inter». É questo il monito del Barcellona alla vigilia della sfida contro gli uomini di Inzaghi. Tra le tante raccomandazioni che appaiono nella locandina diffusa dai canali ufficiali della società catalana, spicca un divieto che ha fatto storcere il naso a molti interisti. Al Camp Nou, i tifosi sprovvisti di biglietto nel settore ospiti non potranno godersi lo spettacolo in altri settori con la maglia della loro squadra del cuore.

I motivi non sono di ordine pubblico: il Barça vuole evitare la brutta figura dell’aprile scorso, quando i tifosi dell’Eintracht Francoforte nel ritorno dei quarti di Europa League invasero letteralmente il Camp Nou. I blaugrana di Xavi giocarono in uno stadio dai colori estranei: il colpo d'occhio del bianco mischiato al nero, colori sociali dell'Eintracht, e gli assordanti fischi dei tifosi tedeschi all’ingresso in campo della squadra di casa (apparentemente in trasferta) hanno segnato una brutta pagina della storia del club.

Per evitare che accada di nuovo, non sarà consentito l’ingresso con ticket digitale e verrà controllato il nome sui biglietti tramite verifica della carta d’identità. Gli abbonati, quindi, non potranno vendere i loro biglietti ai tifosi ospiti come accaduto con i tedeschi. Ed è questo l'aspetto più curioso: la società ha preso decisioni così drastiche per tutelarsi rispetto al comportamento dei propri tifosi.