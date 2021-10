Barcellona, il gioiellino Ansu Fati rinnova fino al 2027: anche per lui clausola monstre da un miliardo di euro

Giovedì 21 Ottobre 2021, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 14:19

Con una Liga spagnola che non decolla e una Champions League in cui ha subito sei gol e ne ha fatto solo uno (in tre gare eh), il Barcellona ha vissuto momenti decisamente migliori. E se il campo non dà grandi soddisfazioni, la situazione economica di certo non migliora le cose in casa blaugrana, per non parlare poi di Lionel Messi. Ma quella è una storia vecchia, e che brucia parecchio. A voler vedere bene, però, qualcosa per cui gioire c'è ancora: la scorsa settimana è arrivato il rinnovo del talentino Pedri, oggi, invece, ha messo la sua firma sul nuovo contratto l'altro gioiellino della Masia (la famigerata cantera dei catalani) Ansu Fati.

Diciannove anni da compiere a fine mese, l'attaccante guineense, ma naturalizzato spagnolo, ha rinnovato fino al 2027 e con una clausola monstre simile a quella del suo compagno di squadra e nazionale. Per poter strappare al Barcellona i suoi giovanissimi campioni, gli altri top club dovranno sborsare un miliardo di euro. Così potranno desistere?