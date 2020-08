© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno del suo 51esimo compleanno Antonio Conte pensa al secondo posto «senza dover fare calcoli» e consapevole che la trasferta di Bergamo in casa dell’Atalanta sarà «una gara dove ci sarà da soffrire». Da una parte l’Inter, seconda a 79 punti, dall’altra la squadra di Gian Piero Gasperini che di punti ne ha 78. Con un pensiero a Napoli-Lazio, con i biancocelesti – anche loro a 78 punti – pronti al sorpasso. «Si giocherà a viso aperto», ha promesso Conte, che dopo avrà il match contro il Getafe, valido per gli ottavi di Europa League (5 agosto). In campo andrà la squadra migliore. In attacco ci sarà Lautaro Martinez, tornato al gol contro il Napoli. L’argentino farà coppia con Lukaku, la certezza dell’ex ct. Il giocatore capace di fare la differenza anche quando non segna, come nell’ultimo match contro il Napoli di Rino Gattuso. Per il resto, grande festa con la squadra ad Appiano per il compleanno: «Ho detto ai ragazzi che ho festeggiato l’anno scorso i 50 anni con loro. Adesso festeggiamo i 51: è passato un anno e lo sentiamo tutto, dal punto di vista lavorativo». Da parte sua, Gasperini vuole il secondo posto, ma pensa anche ai quarti di Champions contro il Psg (12 agosto). Pasalic e Gomez faranno i trequartisti alle spalle di Zapata. Invece, Ilicic per qualche giorno sarà in Slovenia con la famiglia (scelta concordata col club).ANCORA GUAI PER BROZOVICAl di là del match, Brozovic è stato protagonista di un’altra vicenda negativa. Dopo il ritiro della patente per non aver superato l’alcol test (seppur non di molto, il centrocampista era sopra i limiti consentiti), il croato ha passato una notte agitata all’ospedale San Carlo di Milano, dove i medici sono stati costretti anche a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Da quanto ricostruito, il croato avrebbe dato in escandescenza al pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lievemente ferito a una gamba, prima delle altre persone presenti, più gravi di lui. Non sono bastati i tentativi di calmarlo, i sanitari sono stati costretti a chiamare i carabinieri. Però, nemmeno il loro arrivo ha calmato Brozovic nei primi istanti. Una volta tornato in sé, il nerazzurro ha chiuso la vicenda scusandosi con pazienti e medici. Ma resta quanto fatto. Un comportamento che ha irritato ancora una volta il club di viale Liberazione.SOGNO MESSISi parlerà di un possibile trasferimento della Pulce a Milano da qui fino al termine del mercato. Le ultime arrivano dagli studi di El Chiringuito Tv: «L’Inter fa sul serio per Messi, pronto uno stipendio astronomico». Qualche settimana fa dagli stessi studi era stata sganciata la bomba di mercato dell’interessamento dell’Inter per Hakimi, adesso la presa di posizione su una trattativa con l’entourage dell’argentino, al lavoro con il Barcellona per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Intanto, Suning riflette e i tifosi nerazzurri sognano. Sarà un calciomercato lunghissimo.