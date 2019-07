Giulini: «Per Barella ho un accordo con la Roma, sarà il giocatore a decidere»

Il presidente del Cagliari all'uscita della riunione di Lega ha fatto chiarezza sulle trattative intorno a Barella: «Avevo r aggiunto l'11 giugno un accordo con l'Inter sulla parte fissa, c'erano solo i bonus da discutere. Ma da venti giorni non sentiamo più l'Inter. Non so se l'Inter è ancora interessata al ragazzo. Nel frattempo la Roma ci ha fatto un'offerta ancora più importante e abbiamo trovato l'accordo, ma sarà il giocatore a decidere. Si è preso due giorni di tempo per dare una risposta».



Ultimo aggiornamento: 15:56





© RIPRODUZIONE RISERVATA