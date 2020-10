Roma, l'allenatore del Lille rivela: «Campos non si vede agli allenamenti da tempo»

«Il direttore sportivo è una figura che ci manca». Ieri Paulo Fonseca ha ribadito per l’ennesima volta l’importanza di un dirigente che faccia da raccordo con la proprietà. Un ruolo che alla Roma è ancora vacante e di cui si sta interessando il presidente Dan Friedkin in prima persona. Tra i nomi accostati al club giallorosso c’è quello di Luis Campos, attuale ds del Lille, ma in rotta con il club francese almeno a sentire le parole dell’allenatore Christophe Galtier: «Non so qual è la situazione con Luis Campos, ne sto parlando col mio presidente», ha detto a RMC Sport. Il tecnico ha poi raccontato le dinamiche degli ultimi mesi: «Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo. Non ho alcuna informazione su Luis e non ho informazioni da parte del presidente sulla situazione tra lui e Luis. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero». A Trigoria sono alla ricerca anche un direttore generale e tra i nomi sondati c'è anche quello di Michele Uva che oggi si è dimesso dal ruolo di vice-presidente dell’Uefa: «Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell’Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme», le sue parole all’Ansa.

