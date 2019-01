L'Arsenal punta Malcuit, la Lazio su Serdar Aziz

Una voce dall'Inghilterra scuote l'ambiente Napoli: secondo quanto pubblica il Sun, l'Arsenal punterebbe su Kevin MALCUIT come possibile sostituto dell'infortunato Hector BELLERIN. Il club partenopeo, a sua volta, può mettere le mani su Miguel ALMIRON, paraguayano dell'Atlanta United, che piace pure all'Inter. La Lazio potrebbe chiudere per SERDAR AZIZ, per sostituire Caceres passato alla Juve. Il cartellino del 28enne difensore turco del Galatasaray costa 4 milioni, una cifra assai gradita dai dirigenti del club biancoceleste. Potrebbe diventare il terzo turco in Serie A, dopo UNDER della Roma e UCAN dell'Empoli. L'arrivo di Mihajlovic al Bologna ha bloccato la cessione DONSAH, pronto per trasferirsi alla Samp. Da una genovese all'altra: il Genoa ha interrotto il prestito di MEDEIROS, arrivato nella città della Lanterna un anno fa dallo Sporting. Il Monaco non molla la presa. La squadra monegasca, che ha presentato il nuovo allenatore Leonardo Jardim - ingaggiato al posto di Thierry Henry - vuole rinforzarsi per evitare la retrocessione (attualmente è penultimo nella Ligue 1). I dirigenti del Principato provano l'assalto a Joao MIRANDA, difensore dell'Inter, per il quale si è parlato nei giorni scorsi di un ritorno in Brasile. Il club nerazzurro, tuttavia, frena: difficilmente rinuncerà al brasiliano se prima non trova un valido sostituto. Il Real Madrid sembra un cantiere aperto: in estate lasceranno la 'Casa Blancà altri big, come MARCELO, ISCO, KEYLOR NAVAS, LUCAS VAZQUEZ, CEBALLOS e VALLEJO. Secondo il Daily Mail, l'Arsenal vorrebbe provare a convincere Adrien RABIOT a trasferirsi a Londra, magari in cambio di Mesut OZIL, che i 'Gunners' stanno cercando di offrire a chiunque. Bojan KRKIC è vicino all'addio allo Stoke City. L'ex attaccante di Roma, Milan, Ajax e Barcellona potrebbe accettare una proposta proveniente dalla MLS. Krkic, nell'attuale stagione, ha collezionato 13 presenze nel campionato di II Divisione inglese, realizzando una sola rete. In Spagna sono ormai sicuri: fra l'Arsenal e Denis Suarez è stato trovato l'accordo. Il centrocampista del Barcellona, che da diverso tempo non rientra più nei piani dell'allenatore Ernesto Valverde, giocherà a Londra. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione. Pur di ottenere il via libera verso la Premier League, Suarez ha dovuto prolungare il proprio accordo contrattuale con il club blaugrana che adesso scadrà nel 2021.

