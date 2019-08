Arbitri, Nicchi: «Siamo pronti e vicini alla perfezione». Gravina ai direttori di gara: «Siate liberi e trasparenti»

«La perfezione è difficile da raggiungere però ci siamo molto vicini. Gli arbitri hanno lavorato tanto e bene, sono pronti e preparati per un anno importante che sarà contrassegnato dalla tecnologia e dalle nuove regole». Così Marcello Nicchi oggi a Coverciano per il consueto incontro che precede l'avvio del campionato. «Ci siamo preparati tutti per una stagione di grande divertimento in cui non si potrà bluffare - ha continuato il presidente dell'Aia - Con l'introduzione della circolare n. 1 si punterà ad un gioco sempre più veloce in cui, nelle intenzioni, ci sarà sempre meno spazio per le proteste. Il calcio è bello quando la palla rotola e anche questo rende la gente più contenta»





