Allo Stadio dei Marmi le leggende del calcio per combattere la violenza sulle donne

La causa è di quelle nobili: sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Questa sera è andata in scena nella cornice dello Stadio dei Marmi di Roma la partita Bomber contro King a cui hanno preso parte leggende del calcio del calibro di Totti, Vieri, De Rossi, Toni e molti altri. L’evento è stato organizzato da Gilette a sostegno della Fondazione Doppia Difesa in cui si sono sfidati i Bomber (senza barba) e King (con la barba). Le regole: due tempi da 35 minuti, e due partite singole; il gol dall'interno dell'area vale 1, in acrobazia vale 2 e quello da fuori area ne vale 3. Il primo match è finito 2-1 per i King gol di Toni (K), Marchisio (K), Matri (B), il secondo se la solo aggiudicato sempre i King 6-3 gol di Candela (K), Montolivo (B), Corradi (B), Candela (K), Corradi (B), Marchisio (K da fuori) ed Eleuteri (K). A portare a casa il trofeo i King che hanno vinto entrambe le partite.

Non solo calcio, ma anche battute e ironia come quella di Daniele De Rossi a inizio match: «Con la maglia mi è andata bene la ‘L’, se si fosse vista un po’ di pancia avrei messo la 'XL'. Non tocco un pallone da quando ho smesso di giocare. Però il fiato dovrei averlo perché corro e gioco a padel, quindi mi preoccupano più i piedi».

Le formazioni

Bomber: Chimenti, Di Biagio, Di Livio, Montolivo, Vieri (capitano), Ventola, Galante, Cambiasso, Corradi, Materazzi, Matri, Giannichedda, Schirone. Allenatore:Javier Zanetti

King: Frey, Balzaretti, Barzagli, Candela, De Rossi (capitano), Toni, Totti, Perrotta, Adani, Fiore, Marchisio, Giuffrida, De Devitiis, Proietti Gaffi, Eleuteri. Allenatore:Zambrotta

Arbitro: Graziano Cesari

