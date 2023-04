Allegri e il video del messaggio (polemico) alla panchina del Napoli: «Bellissimo, siete riusciti a vincere uno scudetto»

«Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto». Mittente Massimiliano Allegri. Destinatario la panchina del Napoli. Data affrancamento del messaggio - per niente in codice - domenica 23 aprile. Luogo Allianz Stadium, Torino.

Parole uscite dalla bocca dell'allenatore della Juventus nel concitatissimo finale di una concitatissima partita che - vinta all'ultimo respiro - ha consegnato quasi matematicamente il titolo di Campione d'Italia al club partenopeo.

Allegri e il messaggio polemico alla panchina del Napoli

Parole dettate dalla concitazione del momento e che non sono sfuggite alla videocamera di un tifoso in tribuna allo stadio. E il video - manco a dirlo - ha fatto il giro della rete. Alimentando ancor di più (se ce ne volesse...) le polemiche del post partita. Gli episodi del match hanno lasciato infatti l'amaro in bocca ai supporter bianconeri. E anche - evidentemente - al primo di loro, ossia Allegri.