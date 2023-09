Supercoppa italiana: la Virtus Bologna batte 97-60 Brescia e trionfa per il terzo anno consecutivo

Il primo trofeo di stagione va alla Virtus Segafredo Bologna che domina 97-60 la Germani Brescia nella finale del Pala Leonessa e conquista la sua terza Supercoppa italiana consecutiva. La squadra di coach Banchi, arrivato alla guida della Virtus solo da pochi giorni, parte forte e conduce dal primo all’ultimo minuto. Il terzo parziale da 28-8 spezza definitamente la partita. Per la Virtus è la quarta Supercoppa vinta da quando questa competizione è stata introdotta. Per Brescia applausi per quanto fatto vedere in semifinale contro Derthona, ma la differenza in finale è stata netta molto netta. $0 per cento da tre contro il 21 bresciano, 46 rimbazli contro 24, 11 marcatori a referto contro otto. Toko Shengelia nominato miglior assit man e Mvp dell'intera manifestazione.

Italbasket donne, Capobianco nuovo allenatore. L'uscente Lardo: «Un onore guidare la nazionale»

La partita

Il Pala Leonessa è una bolgia, sia per il tifo della curva di casa che per i tanti virtussini arrivati da Bologna. Cordinier segna i primi sette punti della partita per il 7-0 che costringe l’allenatore della Leonessa chiamare subito time out. I ritmi della Virtus sono altissimi, Brescia fatica a stare dietro. Due triple di Shengelia danno il 14-1 al quinto. La reazione bresciana è tutta nelle mani di Bilan per il 20-8. Al decimo è 27-10. Cambiano gli interpreti in casa Virtus ma non i risultati. Entra Mickey e con cinque punti in fila dilata il vantaggio sul 34-15. La Leonessa, pur senza brillare, cerca di restare aggravata alla partita con Cobbins e Massinburg: 36-24 al 17esimo. Belinelli sbaglia tre triple in fila, ma non la quarta per il 43-32. Al riposo lungo è 48-35.

Al rientro in campo, Bologna sistema ancora una volta la mira dalla grande distanza, tripla di Shengelia e tripla di Cordinier per il 58-43 al 25esimo. Brescia è in confusione, Magro prova a rivitalizzare la sua squadra con diversi cambi ma senza esito. La Virtus allunga 64-43 con un Mickey in grande spolvero. Alla fine del terzo periodo è 76-43 e la partita è virtualmente chiusa. Il terzo parziale è da 28-8. Bologna dilaga sempre con le triple, 82-43. La Leonessa non segna da oltre nove minuti. Si sblocca Polonara ai suoi primi due punti della competizione, segna anche Macolo i primi punti in maglia Virtus. Finisce 97-60.

Bologna vince con merito la Supercoppa italiana.