Italbasket donne, Capobianco nuovo allenatore. L'uscente Lardo: «Un onore guidare la nazionale»

Andrea Capobianco sarà il nuovo Commissario tecnico della nazionale femminile. Prende il posto di Lino Lardo, in scadenza di contratto, che ha guidato le azzurre nelle ultime due edizioni dei campionati europei, eliminato entrambe le volte agli ottavi di finale. Capobianco, già capo allenatore delle azzurre dal 2015 al 2017 con 24 partite sulla panchina, è stato Team Leader della nazionale 3×3 open femminile ai Giochi olimpici di Tokyo 2021. Il tecnico, che ha allenato in ambito maschile ad Avellino e Teramo ed è stato anche vice di Simone Pianigiani, sarà sulla panchina italiana a partire dalla finestra di novembre. L'italia giocherà il 9 in casa contro la Grecia e il 12 in Germania. Le partite non avranno valore per la qualificazione agli Europei 2025 in quanto l'Italia è già qualificata come paese organizzatore di uno dei quattro gironi (Grecia, Germania e Repubblica Ceca le altre tre nazioni).

In attesa di conoscere il "Capobianco pensiero", ovvero le sue linee guida per il nuovo corso azzurro, abbiamo intercettato telefonicamente Lino Lardo, l'allenatore uscente, con il quale abbiamo vissuto personalmente tutto il percorso dell'Europeo 2023, prima durante il ritiro e poi a Tel Aviv, dove l'italia è uscita agli ottavi di finale contro il Montenegro. "Era nell'aria il mio avvicendamento, avevo parlato con il presidente Petrucci e tutto sommato è giusto così, è mancato il risultato in questi anni - racconta Lardo -.

Rimane ovviamente una bellissima esperienza, è stato un onore allenare la nazionale per tre anni. Si è giudicati dai risultati, ma il percorso per me è stato con cose positive: abbiamo fatto esordire diverse giocatrici in nazionale, abbiamo complteato le qualificazioni con un percorso netto".

"Agli Europei, come detto, è mancato il risultato e nelle mie due partecipazioni per assurdo contro Serbia e Belgio, poi vincitrici, sono state le nostre migliori partite - aggiunge Lardo -. L'unico piccolo rammarico è che nel 2025 avremo un girone in Italia e mi sarebbe piaciuto viverlo sulla panchina. Ora proseguo a Ragusa (la squadra di A1 femminile, ndr), qui c'è un ottimo progetto, il tempo è ancora meraviglioso e ci godiamo anche il mare di Marina di Ragusa e della Sicilia".

LE ALTRE DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

A partire da questa stagione, gli atleti delle nazionali 3×3 naschili non saranno più selezionati attingendo esclusivamente dai club di 5 contro 5, come accaduto finora: le convocazioni riguarderanno invece prevalentemente gli atleti che si sono segnalati nel corso dell’”Estathè 3×3 Italia FIP Circuit”, il circuito itinerante che quest’anno ha assegnato lo scudetto 3×3 a Cesenatico. Il "Progetto Academy", poi, a partire dalla prossima stagione avrà una coda agonistica: gli Under 13 giocheranno il torneo delle province, gli Under 14 disputeranno il Trofeo delle regioni, gli Under 15 potranno essere scelti per giocare il Trofeo dell’amicizia con la Nazionale di categoria.

Bob Morse entra nell’Italia Basket Hall of Fame. Il giocatore statunitense ha fatto le fortune della Pallacanestro Varese, con cui ha giocato dal 1972 al 1981 e vinto quattro scudetti, una Coppa Italia, tre Coppe dei Campioni, una Intercontinentale e una Coppa delle Coppe. Morse ha giocato due stagioni anche a Reggio Emilia, dal 1984 al 1986.