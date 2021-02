NBA, VanVleet da record: 54 punti. Utah prima a Ovest, i Nets battono i Clippers

La notte NBA regala una prestazione da record (i 54 punti di Fred VanVleet) e un sorpasso in testa alla Western Conference, dove ora c'è Utah. I Jazz hanno infatti battuto i Detroit Pistons 117-105 grazie ai 32 punti di Donovan Mitchell. A fargli posto sono i Los Angeles Clippers, piegati dai Big Three dei Nets: finisce 124-120 per Brooklyn, con i 39 punti di Irving, i 28 di Durant e la tripla doppia di James Harden (23 punti, 11 rimbalzi e 14 assist). Un successo che per i Nets vale il secondo posto a Est alle spalle dei Sixers.

Nella sfida tra i Raptors e Orlando Magic, finita 123-108 per i canadesi, spicca l'incredibile score personale di Fred VanVleet, che firma 54 punti con il 74% al tiro, 11/14 da tre. Il suo è anche il record di sempre per un giocatore dei Raptors e per un giocatore non scelto al draft. Nelle altre sfide, successo di Boston su Golden State 111-107 (27 e 9 rimbalzi di Tatum, 38 per Curry), di Portland sui Wizards per 132-121 (32 di Lillard) e di Indiana su Memphis 134-116.

