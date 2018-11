Nba, i 20 punti di Gallinari non bastano: Clippers ko contro Portland

I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari non fermano la corsa di Portland nella Western Conference del campionato Nba. I Blazers vincono in casa per 116-105 e centrano così la sesta vittoria nelle ultime 7 partite. In evidenza Damian Lillard (25 punti) e CJ McCollum (23 punti). Tra i californiani il migliore è proprio Gallinari con 20 punti e 5 rimbalzi in mezz'ora di gioco. Serata amara anche per i campioni in carica di Golden State e non solo per la sconfitta rimediata alla Oracle Arena contro i Milwaukee Bucks per 134-111. I Warriors, che già dovevano fare a meno di Draymond Green, nel corso del terzo quarto perdono anche Steph Curry per uno stiramento all'adduttore sinistro. Il due volte mvp nelle prossime ore si sottoporrà a ulteriori controlli per stabilire l'esatta entità dell'infortunio. I Bucks invece si godono la prestigiosa vittoria firmata da Eric Bledsoe (26 punti) e Giannis Antetokounmpo (24 punti). Sorridono anche i Celtics grazie alla vittoria sul parquet di Phoenix dopo un overtime per 116-109. Boston recupera 22 punti nella seconda metà di gara grazie soprattutto a uno straripante Kyrie Irving, autore di 39 punti. Ai Suns non bastano invece i 38 punti di Devin Booker per evitare la sconfitta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA