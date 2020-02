Nba, Toronto infila la 12/a vittoria consecutiva, bene i Clippers

Vittoria in rimonta per i Toronto Raptors che rimontano 19 punti e e battono nel finale Indiana (119-118), allungando a 12 la striscia record di successi. La tripla del definitivo sorpasso a 30 secondi dalla sirena firmata da Serge Ibaka. A trascinare la rimonta dei Raptors è Kyle Lowry, autore di 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a cui si aggiungono i 30 punti di Ibaka, i 25 di Pascal Siakam e la doppia cifra messa a referto da Fred VanVleet e Terence Davis. I Los Angeles Clippers superano i Miami Heat con il punteggio di 128-111. Il miglior realizzatore è Paul George, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. Vittoria in rimonta per i Denver Nuggets contro Utah (95-98), che nel secondo tempo concede ai Jazz 38 punti e un solo canestro dal campo negli ultimi 7 minuti e 8 secondi, con Bojan Bogdanovic che ha fallito la tripla del possibile pareggio sulla sirena. Il miglior marcatore del match è Jamal Murray autore di 31 punti con 12/26 dal campo e 4 triple a segno su 9 tentativi. Jokic chiude con 30 punti, 21 rimbalzi e 10 assist.



Quinta vittoria in fila per i Celtics che superano Orlando (116-110) in casa nonostante i 26 punti realizzati da Evan Fournier e dai 23 e 10 rimbalzi di Aaron Gordon. Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari battono a domicilio i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 109-103. Per l'azzurro, al centro di diverse voci di mercato 15 punti in 30 minuti. Vittoria interna anche per i Detroit Pistons, che regolano i Phoenix Suns per 116-108. Dominante Andre Drummond, in doppia doppia con 31 punti (14/19 al tiro dal campo) e 19 rimbalzi, mentre al team dell'Arizona non bastano i 30 punti di Kelly Oubre Jr. Il solito Trae Young trascina gli Atlanta Hawks al successo sul campo dei Minnesota Timberwolves: per Young 38 punti e 11 rimbalzi che permettono alla franchigia della Georgia di imporsi per 120-127. Larghissima vittoria casalinga dei Brooklyn Nets, che liquidano i Golden State Warriors con il punteggio di 129-88. Il top scorer del team newyorkese è Caris LeVert con 23 punti.I Dallas Mavericks perdono in casa contro i Memphis Grizzlies 107-121: per i texani non sono sufficienti i 32 punti (più 12 rimbalzi) di Kristaps Porzingis.

