Italbasket, al via oggi l'operazione Mondiali: Pozzecco rinuncia a Mannion

Scatta oggi da Folgaria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il percorso che condurrà la nazionale maschile di pallacanestro alla FIBA World Cup 2023, in programma a Manila dal 25 agosto al 10 settembre. All'arrivo in Trentino subito una novità: Nico Mannion è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. «E’ stata una decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti. Negli ultimi due anni, Nico è stato protagonista assoluto con la Nazionale dimostrando un forte attaccamento all’azzurro. Per far questo, però, ha messo a dura prova il suo fisico e abbiamo ritenuto, di comune accordo, che fosse il caso di non includerlo nel roster dei giocatori che da oggi prepareranno il Mondiale - spiega Gianmarco Pozzecco, allenatore della Nazionale -. Inizia un lungo percorso che non vediamo l’ora di intraprendere. L’entusiasmo con cui i ragazzi si sono presentati in raduno è il filo conduttore che ci riconnetterà a quanto di buono fatto nelle precedenti uscita».

Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte presso il palazzetto dello sport di Folgaria, in Via Nazioni Unite 21b). Dal 25 luglio al 2 agosto dalle ore 11 alle ore 13. Giovedì 27 luglio la presentazione ufficiale del "Training Camp Azzurro 2023" a Folgaria.

Giovanni Petrucci, Pozzecco e due atleti azzurri saranno i protagonisti della conferenza stampa che si terrà in Piazza Marconi a Folgaria alle ore 18. Interverrano Michael Rech, sindaco di Folgaria, Maurizio Rossini, AD di Trentino Marketing, Gianluca Gatti, presidente APT Alpe Cimbrae, e Andrea Nardelli, direttore generale dell'Aquila Basket Trento.

Saranno sette le gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 azzurri, a cominciare dal torneo a Trento il 4 e 5 agosto fino all'ultima il 21 agosto a Shenzen, in Cina, contro la Nuova Zelanda. L'esordio ai Mondiali il 25 agosto contro l'Angola, alle 10 ora italiana, nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55 mila posti. Nel mezzo il "DatHome Day", il 13 agosto a Ravenna, ovvero la celebrazione dell'ultima partita di Gigi Datome in Italia prima dell'addio al basket giocato dopo la competizione mondiale.