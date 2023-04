Basket mondiali 2023, Italia nel gruppo A con Angola, Filippine e Repubblica Dominicana

Meglio di così non poteva andare. Dal sorteggio di Manila, l’Italia è stata inserita nel girone A dei mondiali 2023 con Angola (25 agosto), Repubblica Dominicana (27 agosto) e Filippine (29 agosto). Si giocherà alla Araneta Coliseum Arena, impianto da 16.500 posti lo stesso dove si è svolto il sorteggio odierno. Alla seconda fase passano le prime due, portandosi dietro i punti conquistati.

I sorteggi

Azzurri eventualmente abbinati con le prime due del gruppo B, composto da Sud Sudan, Serbia, Cina e Portorico. Gli Stati Uniti sono nel gruppo C con la Giordania, la Grecia e la Nuova Zelanda. La Spagna, campione del mondo in carica, giocherà a Giacarta, nel gruppo G con Iran, Costa d’Avorio e Brasile. Derby europeo nel gruppo E tra Germania e Finlandia. La Francia pesca la Lettonia allenata da Luca Banchi in un girone, quello H, con la presenza anche del Canada.

Di seguito i gironi completi:

GIRONE A (Manila): Angola, Rep. Dominicana, Filippine, ITALIA

GIRONE B (Manila): Sud Sudan, Serbia, Cina, Portorico

GIRONE C (Manila): Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda

GIRONE D (Manila): Egitto, Messico, Montenegro, Lituania

GIRONE E (Okinawa): Germania, Finlandia, Australia, Giappone

GIRONE F (Okinawa): Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela

GIRONE G (Jakarta): Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile

GIRONE H (Jakarta): Canada, Lettonia, Libano, Francia





- I mondiali sono lontani quattro mesi, intanto c’è la stagione regolare da concludere in Serie A. Si anticipa oggi a Napoli tra i padroni di casa e la VL Pesaro, spostamento di data e orario resosi necessario (con qualche polemica) perchè domani a Fuorigrotta, e in tutta Napoli, potrebbero esserci i festeggiamenti per lo scudetto del calcio. Domani il resto della giornata, tutta in contemporanea alle 17.30. Spicca il confronto traalle spalle della Virtus Bologna impegnata a Treviso. Trento contro Venezia e Brescia contro Brindisi sono due partite molto importanti per la griglia play off, Varese contro Scafati e soprattutto Trieste contro Verona vale la salvezza per chi vince. Sassari ospita Reggio Emilia: i sardi vogliono confermare il quarto posto, gli emiliani vincere per salvarsi.

A/1 FEMMINILE, VIA ALLA FINALE SCUDETTO - E’ anche il gran giorno di gara 1 di finale scudetto femminile tra Virtus Bologna e Famila Schio. Si gioca a Bologna, palla a due alle 20.30, in un Pala Dozza tutto esaurito con oltre 3500 biglietti staccati. E’ il remake della finale della scora stagione, ma a campi invertiti. Gara 2 al Pala Romare, a Schio, martedì 2 maggio alle ore 20. Eventuale gara 3 ancora a Bologna venerdì 5 maggio. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sul canale Twitch della Federbasket.