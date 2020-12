Un contratto da sogno e una scelta di vita. Giannis Antetokounmpo ha accettato l’estensione di contratto quinquennale proposta dai Milwaukee Bucks, legando così il suo futuro alla franchigia che lo ha scelto al Draft nel 2013. Al giocatore andranno 228 milioni di dollari in cinque anni, con opzione a suo favore per il quinto anno, quando lui, di anni, ne avrà quasi 32. Si sommano ai 27.5 previsti per la stagione che sta per cominciare. L’estensione contrattuale ridisegna la geografia dei contratti più ricchi mai firmati nella storia della Lega. Prima di lui, i “paperoni” erano Westbrook e Steph Curry. Giannis, conteso da molte squadre, Toronto e Golden State su tutte, si toglie dunque dal mercato, accettando di restare ai Bucks, squadra competitiva, ma ancora senza titoli, e a Milwaukee, forse non proprio la città più attrattiva degli Stati Uniti. Una città che sui social il greco ha definito «casa mia». «Sono fortunato a fare parte dei Bucks per altri cinque anni. Facciamo in modo che questo tempo sia importante, andiamo a prenderci l’anello», il messaggio social. Come lui stesso ha aggiunto, lo show continua. In campo e fuori, dove arriva anche la sua biografia.

L’ASCESA IMPROBABILE

Si intitola “Giannis: the improbable rise of an Nba mvp”, “L’improbabile ascesa di un mvp Nba”. Mirin Fader, autrice del libro, affronta la parabola disneyana (e non a caso la Disney farà un film su di lui) del 34 dei Bucks, dall’infanzia in povertà da venditore ambulante per le strade di Atene fino al suo strabiliante successo nella Lega. Antetokounmpo viene definito «un simbolo di speranza per le persone di tutto il mondo, ma i suoi inizi non sono mai stati raccontati completamente». In precampionato ha firmato già due doppie doppie, ma i Bucks hanno perso entrambe le partite contro Dallas. Il 24 si comincia da Boston. Milwaukee darà tanto a Giannis, in cambio chiede un anello Nba.



