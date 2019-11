Furia Giannis: sbaglia un tiro libero e “sbrana” la maglietta Video

Well...apparently Giannis was a little frustrated with how the first half went. He just kicked a hole in this thing in the hallway 😂. pic.twitter.com/h35Vol7Fo3 — Gabe Ikard (@GabeIkard) November 11, 2019

è un perfezionista. Ormai in Nba lo sanno tutti. E non gli bastano i record, non gli basta un titolo di Mvp già in bacheca. Non gli basta nemmeno essere diventato il primo giocatore della storia Nba a segnare più di 200 punti, a raccogliere più di 100 rimbalzi e sfornare oltre 50 assist nelle prime otto gare di regular season. I suoihanno trovato subito il vento buono e veleggiano con 7 vinte e 2 perse in questo avvio di stagione, in cui l'obiettivo dichiarato è quantomeno tornare a giocarsi la finale della. E allora? Allora Giannis non accetta passi falsi nel percorso di crescita, sua e delle squadra. Così nella notte italiana, durante la sfida contro idi, ha perso il senno, lasciando che la fragilità umana sovrastasse il controllo emotivo del campione. Ha sbagliato un libero, il greco. Male, la palla non ha toccato nemmeno il ferro. Lo chiamano "airball" in Nba. E' successo il finimondo. Tornando in panchina, The Greek Freak ha letteralmente azzannato la canotta di gioco, fino strapparla.Poi, rientrando negli spogliatoi, ha distrutto un cartellone separatorio con il logo di. D'altra parte i liberi sono attualmente la nota dolente del gioco di: su 110 tentativi da inizio stagione, ne ha trasformati solo 71 (il 64.5%), poco per un campione come lui e per un "All Star" che ambisce a dominare la lega. L'errore insomma è andato a battere su un nervo scoperto. Poi, archiviata la rabbia, il campione è tornato a prendere il controllo dell'uomo. Al rientro in campo Giannis ha iniziato a martellare e, chiudendo il match con 35 punti e 16 rimbalzi, ha trascinato i Bucks al successo. Ma, di certo, lui starà ripensando ancora a quel libero sbagliato.