Eurolega, il Cska Mosca batte l'Efes ed è campione d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vitoria Gasteiz incorona il Cska Mosca campione d'Europa. Alla Fernando Buesa Arena battela sorprendente Efes Istanbul, che in semifinale aveva vinto il derby turco contro il favoritissimo Fenerbahce, e alza l'Eurolega per l'ottava volta nella sua storia. Higgins, Clyburn e De Colo sono i protagonisti dell'intera Final Four, in finale Mosca tira con il 63 per cento da tre punti. All'Efes non basta Larkin da 29 punti ed Mvp del torneo.Terzo il Real Madrid che ottiene con Campazzo il record di assist (15). Fenerbahce deludente, solo in parte giustificata dalle assenze e da una precaria condizione fisica di alcuni suoi protagonisti.ANADOLOU EFES ISTANBUL - CSKA MOSCADue squadre dal gran talento offensivo si sfidano subito dalla grande distanza. Il tiro premia il Cska che, dopo un avvio equilibrato, prende il largo 17-29 con Higgins e Clyburn, tirando 6/8 da tre. Hynes, ex Veroli, segna con un bel sottomano il 20-34 al 13esimo. L'Efes con calma rientra con i due già visti nel campionato italiano, Dunston, ex Varese, e Simon, ex Olimpia. Al 18esimo è 36-41, al riposo lungo Mosca resta avanti appenaAl rientro in campo, Simon e Larkin provano a tenere Istanbul in partita, fino al meno due, ma le percentuali del Cska restano altissime: 49-57 al 23esimo, poi 54-65 al 28esimo. Larkin con una tripla siderale riporta l'Efes ancora a meno sei, 62-68 al 30esimo. Ma la serata è tutta dei moscoviti, soprattutto nel tiro da tre. De Colo mette l'ennesimo canestro da oltre l'arco per il 61-71, Higgins il 61-73 al 36esimo. Mosca ha un pò paura nel finale, ma trova il successoe alza l'Eurolega per l'ottava volta nella sua storia. Higgins e Clyburn con 20 punti a testa, De Colo 15.Nella finale tra le deluse, il Real Madrid, campione uscente, batteil Fenerbahce senza Datome e Lauvergne e con la testa già fuori dalla competizione. Campazzo fa il record di assist con 15, Ayon, quasi 34 primavere, mette 24 punti con 11/11 da due punti e 36 di valutazione. La stagione europea finisce qui. L'Italia è stata grande protagonista con la vittoria di coppe su quattro grazie a Bologna e Sassari. In attesa che anche MIlano torni a competere nella rinnovata Eurolega a 18 squadre.