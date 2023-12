Basket, serie A, Milano batte Bologna. Brescia sola in testa. Pistoia sempre più in alto

Il derby d’Italia numero 205 del basket italiano lo vince Milano e interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. 82-80 il finale. Partita vinta con grinta e respingendo gli attacchi finali di una Virtus mai doma. Melli 15 punti, Shields 14 (suoi i liberi del +3 nel finale) e Maodo Lo 14. Bologna parte bene fino al 16-21, poi Milano prende le misure con Bortolani e Tonut. Al riposo lungo è 48-44, poi Melli e Flaccadori danno il 60-50, poi è 67-55. La Virtus si sveglia con Lundberg e Shengelia ed è 67-65 al trentesimo. Si segna pochissimo, la partita diventa a scacchi. Nel finale Milano ha più concentrazione, Shields segna i liberi dell'82-79, Hackett fa 1/2 e finisce con il Forum in tripudio.

Ne approfitta Brescia che abbatte Sassari 110-65 e conquista il primato solitario in classifica. La squadra di coach Magro mette subito le cose in chiaro nei primi dodici minuti: 27-15, poi 38-17 con percentuali vicine al 70 per cento sia da due che da tre punti. Al riposo lungo è 62-25 e la partita è già ampiamente chiusa. Brescia tocca il +50 sull’82-32, poi il +52 sul 93-41. Finisce 110-65 con sei in doppia cifra (Della Valle 19, Burnell 16, Bilan 14 con 8 rimbalzi), il 68% da due e il 44 da tre.

Sempre più in alto la Dolomiti Energia Trento che vince a Pesaro 74-87 e sale a quota 16 in classifica. Decisivo il terzo periodo da 14-27 e i canestri di Hubb, 17 punti, e Baldwin con 14. Reggio Emilia vince a Napoli 87-89 una partita di alto livello tra due ottime squadre. La Ge.Vi. rincorre sempre, paga le 23 palle perse e i due errori dalla lunetta di Sokolowski che avrebbe potuto dare la parità e mandare le squadre al supplementare. Reggio con sei giocatori in doppia cifra (Galloway 24, Hervey 15) e 11/33 da tre. Per Napoli, alla seconda sconfitta consecutiva, Zubcic 19 punti e 11 rimbalzi, Owens 17+8.

BRINDISI E TREVISO RIAPRONO LA CORSA SALVEZZA - In coda Brindisi e Treviso ravvivano la corsa salvezza. Prosegue la risalita di Treviso che vince anche a Cremona dopo aver battuto Brindisi in casa la settimana scorsa. Al Pala Radi finisce 70-76, nonostante un secondo periodo dei padroni di casa da 26-7. Nel secondo tempo i trevigiani fanno 31-45 di parziale sospinti da Olisevicius, 25 punti, e Bowman con 18. Brindisi, invece, davanti al suo pubblico, è avanti 27-11 all'ottavo, ma Varese rientra subito sul 27-20. Brindisi conserva il +10 sul 36-26 al 15esimo e chiude avanti 40-32 al riposo lungo. Con pazienza Varese ricuce, impatta 52-52 e sorpassa 54-59. Parziale 21-10 per il 75-69. Brindisi non trema e vince 86-81 con Laszewski 22 punti e Sneed 19.

Negli anticipi, netto successo, 83-59 della Reyer Venezia contro Scafati che ha cambiato l’allenatore, ma che incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Spissu con 19 punti e Tucker con 17 (e undici falli subiti) spingono i lagunari all’ottavo successo in campionato. Sempre più sorprendete la Estra Pistoia che passa sul campo di Tortona 97-100 con una tripla allo scadere di Willis, dopo che Baldasso aveva pareggiato con un tiro da tre a 9 secondi dalla fine.

Per Pistoia, che ha tirato con 14/28 da tre, sono 12 punti in campionato, ad un passo dalla Final Eight di Coppa Italia. Willis incredibile: 36 punti con 9/13 da tre e otto rimbalzi. Per Pistoia, anche 24 punti di Moore. Nicola Brienza si conferma uno degli allenatori migliori di questo campionato con una squadra che quasi nessuno consideravano così in alto ad inizio stagione.



La classifica

1. Germani Brescia 18 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 16

3. Dolomiti Energia Trentino 16

4. Umana Reyer Venezia 16

5. Una Hotels Reggio Emilia 14

6. Ge.Vi Napoli 14

7. Estra Pistoia 12

8. EA7 Olimpia Milano 12

9. Vanoli Cremona 10

10. Bertram Yatchs Tortona 10

11. Banco Sardegna Sassari 8

12. Givova Scafati 8

13. Carpegna Prosciutto Pesaro 8

14. Openjobmetis Varese 6

15. Nutribullet Treviso 4

16. Happy Casa Brindisi 4