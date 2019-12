Roma, sconfitta che fa male. Brescia e Brindisi avvicinano la Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successi per Brescia e Brindisi che vedono la Coppa Italia sempre più vicina. Venezia trova una vittoria soffertissima contro Roma che spreca una partita già vinta. Cantù è al quarto successo consecutivo sul campo di Pesaro ancora a zero punti in classifica. Varese si conferma schiaccia sassi in casa, Trieste sconfitta nettamente anche a Trento. Domani interessante posticipo tra Treviso e Sassari. Il 29 di nuovo in campo.Cantù vince agevolmente a Pesaro ottenendo il suo quarto successo consecutivo e condannando la Vuelle alla quattordicesima sconfitta di fila,. Alla Vitrifrigo Arena non c’è stata praticamente mai partita, con gli ospiti sempre davanti, eccezion fatta per un 23-23 al 12’. A referto spiccano i 21 punti Burnell, i 17 di Young, i 13 di Ragland e i 10 di Hayes. Per Pesaro, ottima performance di Totè con 17 punti e 9 rimbalzi. Dal pareggio marchigiano, Cantù allunga: 23-28 al 13’, 27-34 al 15esimo,. Dal 40-52 del 24’, i biancoverdi piazzano un nuovo break di 11-0 per il 40-63 al 27’. Al 30esimo è 48-65. La Carpegna ha un sussulto fino al 56-67, ma Cantù strappa di nuovo per un più che confortante 61-80 a 4’30” dalla sirena. Alla fine saràe Cantù vola.Dopo 5 minuti di sostanziale equilibrio la Openjobmetis riesce a scavare un primo gap a metà primo quarto che si dilata fino al +17 a metà secondo quarto, momento in cui l’attacco varesino si perde e permette a Pistoia di riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel secondo tempo la squadra di Caja ingrana la quinta e scava il gap decisivo: 54-38, poinel terzo quarto. Cervi regala il +30 al 34esimo e Pistoia alza bandiera bianca. Il finale è. Jakovics 24 punti trascina Varese che ha ancora aperta la possibilità di partecipare alle Final Eight di Coppa ItaliaRoma butta via una partita già vinta e compromette la qualificazione per la Coppa Italia. Che invece la Reyer vede più vicina grazie ad un Austina tre decimi dalla fine e complessivamente di 28 punti, miglior prestazione stagionale. Roma, avanti 72-77 a un minuto e venti secondi dalla fine commette una serie di errori in fila e Venezia ringrazia. La Virtus è avanti 10-17 al decimo,al riposo lungo. Buford regala il 46-54, poi il 52-60. Venezia si sveglia, Daye trova la tripla del vantaggio, 65-64, poi vola sul 72-66. Dyson si sveglia: mette la prima tripla della partita dopo 37 minuti, poi regala un assist al bacio per Jefferson per il 72-74 al 37esimo. Ultimo minuto da batticuore. Kyzlink mette la tripla del 72-77. Daye quella del 75-77. Dyson perde palla, Watt pareggia a 37 secondi dalla fine, Daye regala il successo,, a tre decimi dalla fine. Il tentativo disperato da oltre metà campo finisce sul ferro. Due punti pesantissimi lasciati per strada dalla Virtus.Brindisi voleva lasciare alle spalle le quattro sconfitte consecutive e lo fa con una prova di grande carattere davanti ad un Pala Pentassuglia tutto esaurito. Avanti giàdopo dieci minuti, poi arriva fino al 31-16 al 14esimo. Johnson Odom fa tutto lui per Reggio Emilia per il 31-23, risponde un Campogrande ispiratissimo da tre punti: 43-28 al 16esimo. Al riposo lungo èche per gli emiliani è già un successo dopo aver a lungo sofferto. Brindisi riparte senza grandi patemi fino al 52-40 del 24esimo. Campogrande mette la sua quinta tripla di serata per il 64-52, al 30esimo è 66-56. Brindisi controlla agevolmente la partita, 76-63, poi 81-67 al 37esimo. Finiscee Brindisi riavvicina la Coppa Italia, Reggio Emilia alla quarta sconfitta in fila.La partita che vale il quarto posto in solitaria si rivela di grandissima intensità, sul campo e sugli spalti. La Vanoli è avanti 20-29 dopo dieci minuti, poi allungaal riposo lungo grazie ad un Happ di grande sostanza in attacco. La Leonessa si sveglia nel tezo periodo e con un parziale da 28-15 sorpassa 67-66 con i canestri di Lansdowne. Si segna poco nell'ultimo periodo, Brescia resta avanti 75-70 al 35esimo, poi 79-71 al 37esimo. La Vanoli non ne ha più, Brescia vincee conquista il quarto posto in classifica con una grande prova corale, quattro giocatori in doppia cifra, Vitali con 10 assist e 36 rimbalzi contro 26.Trieste conferma Dalmasson sulla panchina, ma la situazione non cambia sul campo. Primo quarto daper l'Aquila, poi Trieste sistema le percentuali al tiro per il 25-16 del 14esimo. Craft trova canestri e assist di qualità, Trento chiude avanti 40-25 al riposo lungo. Gentile sale in cattedra e quando segna il 51-27 al 25esimo la partita appare già chiusa. Il terzo periodo finisce, ultimi dieci minuti di "garbage time" per l'finale che lascia Trieste sempre più nel baratro al penultimo posto. Quasi certo l'arrivo di Washington come nuovo innesto, basterà?