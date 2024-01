Real Sebastiani ko, prevalgono la fisicità e la classe di Cantù: 74-96. Foto

RIETI - Troppa Cantù per il Real Sebastiani che cade al PalaSojourner contro la squadra di coach Cagnardi 74-96 nella ventesima giornata del girone verde di Serie A2.

La squadra di coach Rossi subisce tanto nel primo tempo, chiuso con percentuali elevatissime degli ospiti che con Bucarelli e Baldi Rossi si portano sul più 22 prima dell’intervallo lungo. Rieti non riesce ad invertire il trend nella ripresa, la fisicità e la classe dei lombardi decidono il match.

Primo quarto

Parte con le marce alte Cantù: triple di Bucarelli e Baldi Rossi per il primo break (2-8).

Rieti accorcia con Sanguinetti da tre e Italiano dalla lunetta (7-10) ma gli ospiti attaccano bene nei primi secondi dell’azione: ancora Bucarelli dall’arco e Nikolic ad inchiodare per il 9-17. Chirurgici da tre i lombardi con Baldi Rossi e Burns che portano la squadra di coach Cagnardi in doppia cifra di vantaggio (12-23) e costringono coach Rossi al time-out. Al rientro in campo Spanghero e Johnson accorciano prima del jolly da tre di Bucarelli. Ancellotti riporta Rieti a meno nove con il gioco da tre che fissa il punteggio sul 19-28.

Secondo quarto

Cantù rasenta la perfezione al rientro in campo: percentuali da tre irreali e ottima difesa che tiene a bada le bocche di fuoco amarantocelesti. Baldi Rossi e Bucarelli (rispettivamente 18 e 20 punti all’intervallo lungo) puniscono da tre, Johnson prova a suonare la carica ma Nikolic col gioco da tre firma il più 24 (25-49). Real che trova punti con il gioco da tre di Sarto e i liberi di Hogue, Baldi Rossi chiude il quarto con i liberi del 30-52.

Terzo quarto

Il copione non cambia nel terzo periodo: Rieti riesce ad accorciare al massimo fino al meno 19 con la tripla dall’angolo di Sarto (39-58) poi si alzano da tre Moraschini e Young oltre al solito Baldi Rossi (42-70). Reazione reatina nel finale di quarto Rieti va a segno con le triple di Johnson e Italiano per il 55-74.

Quarto quarto

Sul velluto Cantù anche ad inizio quarto periodo: ad Hickey e compagni riesce tutto alla perfezione, Bucarelli va a segno per il 58-86. Mini-parziale amarantoceleste per provare accorciare e rendere meno amaro il ko grazie alle triple di Spanghero e Sarto (66-88). Baldi Rossi non è sazio e si ritocca il suo personale season-high con la tripla del 68-91. Cantù sbanca il PalaSojourner 74-96.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Cantù 74-96

Parziali: 19-28; 11-24; 25-22; 19-22

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Italiano, Poom, Hogue

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Real Sebastiani Rieti: Sarto 12, Sanguinetti 3, Frattoni, Petrovic 4, Piccin, Hogue 15, Ancellotti 1, Johnson 17, Raucci, Poom 4, Italiano 8, Spanghero 8. Rossi

Cantù: Baldi Rossi 26, Berdini 3, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo, Bucarelli 23, Hickey 15, Burns 7, Moraschini 7, Young 3, Cesana. All. Cagnardi

Arbitri: Alessandro Costa di Livorno, Luca Bartolini di Fano (PU) e Umberto Tallon di Bologna