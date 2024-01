Real Sebastiani, cocente delusione. Foto. Rossi: «Le nostre scuse al club e al pubblico»

RIETI - Parla coach Alessandro Rossi dopo la sconfitta interna (la seconda stagionale tra le mura amiche del PalaSojourner dopo quella contro Milano) contro una bella Cantù che non ha dato scampo agli amarantocelesti. Il 74-96 finale è frutto di una gara sempre in controllo dei canturini con Rieti che non è mai riuscita a prendere le misure.

Le dichiarazioni post-gara

«Penso che dobbiamo scusarci con il club e con il pubblico per la prestazione di oggi – dice coach Rossi – meritavano una prestazione diversa.

Era un match importante che poteva portarci addirittura al terzo posto, sento grande responsabilità per il risultato. Sapevamo che sarebbe stata durissima ma perdere così, con questo tipo di arrendevolezza e praticamente senza mai essere in partita è veramente frustrante. Questo sentimento ci servirà per ripartire. Ci sono tantissimi aspetti da considerare, anche la forza dell’avversario, ma noi siamo stati inefficaci in entrambe le metà campo, dobbiamo farci un grande bagno di umiltà e lavorare per cercare di colmare questo gap. L’ambiente è stato splendido, i tifosi hanno risposto alla grande nonostante diversi momenti difficoltà. Siamo una squadra che soprattutto in casa difende bene, oggi non abbiamo mai preso le misure, sbagliando tantissime scelte difensive e loro da subito ci hanno punito. Le percentuali a fine primo tempo parlano chiaro, ma in generale il flusso della partita è stato dettato da loro. Probabilmente non siamo stati pronti a livello mentale, ci hanno sovrastato su caratteristiche che non dovrebbero mai mancare come l’energia. Cercheremo di capire meglio come approcciare le squadre di questo livello. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo dare qualcosa in più, il fatto di non essere riusciti a provarci ci ferisce. L’affetto dei tifosi è grandissimo e ci fa piacere, ma siamo consapevoli che dobbiamo meritarcelo»

Il prossimo impegno per Rieti domenica prossima a Vigevano nella penultima giornata della regular season con la palla a due alle 18 prima dell’ultima in casa il 4 febbraio contro la capolista Trapani.