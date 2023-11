Real Sebastiani, trasferta negativa a Cantù: 81-66. Tegola Nobile. Si salva solo Hogue. Foto

RIETI - Niente da fare per il Real Sebastiani Rieti che esce sconfitto nettamente dal PalaDesio nella nona giornata del girone verde di Serie A2. Cantù vince 81-66 una gara mai in discussione, con i lombardi che partono fortissimo e restano avanti con un comodo vantaggio fino alla sirena finale.

Il grave infortunio di Vittorio Nobile è sicuramente la nota più dolente in vista dei prossimi impegni.

Tra le fila dei reatini si salva solo Hogue in attacco (19 punti, 8 rimbalzi e 8 falli subiti), unico a creare apprensioni alla difesa canturina. Rieti male al tiro dalla lunga: 4/26 da tre.

Primo quarto

Cantù meglio nei primi minuti con alta intensità in attacco e in difesa: la coppia americana Hickey-Young confeziona il primo parziale in favore dei padroni di casa (16-8). Polveri bagnate per Rieti da tre (1/8 nel primo quarto) e i canturini ne approfittano: l’ingresso di Nwohuocha è un fattore sotto canestro, soprattutto a rimbalzo in attacco e sulle seconde opportunità arrivano altri 5 punti di Young. Rieti non sembra essere in grado di mantenere il ritmo di Cantù: il primo periodo termina 25-10.

Secondo quarto

Petrovic dall’angolo interrompe il digiuno reatino, ma la sua tripla vale solo il meno 16 (29-13). A 6 minuti e 51 secondi il gioco deve interrompersi per il grave infortunio di Vittorio Nobile, con la caviglia che cede durante un’azione difensiva: frattura pressoché certa per la guardia amarantoceleste costretta all’uscita in barella tra gli applausi del PalaDesio. Il gioco riprende e Rieti prova a reagire nonostante la botta emotiva con i canestri di Hogue e Frattoni (38-19). Bella tripla di Spanghero servito da Frattoni, ma Berdini e Nikolic rispondono subito tornando a mettere più di 20 punti tra le due squadre (46-23). Le percentuali dal campo dei reatini non migliorano (5/15 da due e 3/14 da tre nel primo tempo), Cantù va negli spogliatoi avanti sul 46-25.

Terzo quarto

Rieti rosicchia qualche punto con un propositivo Hogue (51-34) che però da solo non può bastare per contenere i canturini che tornano in un amen sopra di 20 punti con Hickey (55-34). Con il solo Hogue in grado di generare punti, l’attacco di Rieti fatica a competere ai ritmi di quello dei lombardi: il gioco da tre di Johnson vale solo il meno 19 con cui si chiude il terzo periodo (63-44).

Quarto quarto

La serata nera al tiro di Rieti non migliora neanche nell’ultimo periodo che serve solo per stabilire lo scarto finale, con Cantù che svuota la panchina e gestisce al meglio il largo margine. Raggiungono la doppia cifra anche Johnson e Spanghero, non alla loro miglior serata al tiro. Cantù vince 81-66.

Tabellini

Pallacanestro Cantù – Real Sebastiani Rieti 81-66

Parziali: 25-10; 21-15; 17-19; 18-22

Quintetti

Pallacanestro Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Burns, Young

Real Sebastiani Rieti: Johnson, Piccin, Italiano, Raucci, Hogue

Pallacanestro Cantù: Berdini 13, Nikolic 19, Nwuohuocha 5, Tarallo 2, Meroni, Bucarelli 7, Hickey 20, Burns 4, Young 11, Clerici. All. Cagnardi

Real Sebastiani Rieti: Bidarra, Frattoni 4, Petrovic 5, Piccin, Hogue 19, Ancellotti 6, Johnson 11, Raucci 4, Italiano 7, Nobile, Spanghero 10. All. Rossi

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT) e Luca Attard di Priolo Gargallo (SR)